اعتراف ثم تراجع.. تخبط في التصريحات الإسرائيلية حول جريمة قصف المستشفى

ما بين اتهام الفصائل الفلسطينية والحديث عن "خطأ"، كشفت ردود الفعل الأولية لمسؤولين إسرائيليين على جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة الليلة الماضية حالة من التخبط ومحاولات للهروب من المسؤولية عن الجريمة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان اتهم الفصائل الفلسطينية و"الإرهابيين المتوحشين في غزة"، وفق وصفه، باستهداف المستشفى، كما اتهمت السلطات الإسرائيلية حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق رشقة صواريخ قرب المستشفى، ما فندته الحركة لاحقًا، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة".