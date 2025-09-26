القناة 12 العبرية: حماس "تترنح" في غزة وتفرض محاذير غير مسبوقة

أكدت القناة 12 العبرية أن حماس فقدت قدرة التوازن والسيطرة على مدينة غزة في ظل ضربات الجيش الإسرائيلي المتلاحقة على المدينة.

وأضافت القناة العبرية أن حماس فرضت على عناصرها "قائمة محاذير غير مسبوقة".

ومن بين المحاذير، "الابتعاد عن مناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي إلا للضرورة القصوى، مع اتخاذ كافة تدابير الحذر والحيطة".

وتشمل المحاذير التحرك في مجموعات، وحظر التحركات المنفردة، وتفعيل سياسة "حماية القطيع"، التي تفرض على العناصر المسلحة التحرك وسط كتل بشرية داخل وخارج مدينة غزة، إلى جانب "التخطيط الاستباقي قبل أي خطوة، والتشاور مع القادة، وتفادي القرارات الأحادية"، على حد قول القناة الإسرائيلية.

وتشمل الإجراءات، وفق التقرير "ترسيخ سيطرة حماس على الجبهة الداخلية، وإثبات حضور عناصرها على الأرض، ليصبح الغزيون على قناعة بسيطرة الحركة"، إضافة إلى "زيادة حدة الردع إزاء تعاون الغزيين مع قوات موازية داخل القطاع وخارجه".

وتابع أن المحاذير تضم "إبعاد الرأي العام في القطاع عن عمليات إسرائيل داخل مدينة غزة ومحيطها، وتعزيز نعرات صراع القوى الداخلي".

كما تحتوي ممارسة "ضغط نفسي على الغزيين لإحباط نظريات الأمن الذاتي (بعيدًا عن حماية حماس)، وكسر تمرد سكان غزة على أوامر الحركة".

وساقت القناة 12 العبرية ما اعتبرته دليلًا على محاولات حماس ترسيخ ثقلها في مدينة غزة، مشيرة إلى إعدام الحركة، يوم الاثنين الماضي، 3 فلسطينيين أمام حشد غزي.

وعزت القناة تصرف حماس إلى "العمل تحت ضغط الخوف من فقدان السيطرة مع تقدم معارك الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة".

أخبار ذات علاقة الأولى من نوعها.. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والحكم بعد حماس

وأضافت: "تصب حماس غضبها على سكان غزة أنفسهم. في الوقت نفسه، يصدر التنظيم تعليمات صارمة لعناصره في ضوء التهديدات التي يواجهها من الجيش الإسرائيلي"، وفق قولها.

وبعد إعدام الفلسطينيين الثلاثة، هددت أجهزة أمن حماس بأن "هذه ليست سوى بداية للعقاب الذي ينتظر العملاء كافة". وقالت إن "الإعدامات ستطال خان يونس والمخيمات المركزية أيضًا".

وزعم التقرير العبري أن حركة حماس هددت سكان غزة برسالة مفادها "أنه لن يفلت أي خائن، وستطال يد الأجهزة العسكرية كل من يخون أو يحرض ضد الأمن العام".

وأضافت القناة العبرية أن "وحدة السهم" التابعة لحماس، خططت بعناية لـ"الحدث الوحشي"، يوم الاثنين الماضي، وأعلنت في يوم سابق عن اعتزامها تنفيذه في إحدى ساحات مدينة غزة".

أخبار ذات علاقة هل يوافق نتنياهو على تولّي السلطة الفلسطينية إدارة غزة؟

ووفقًا لتقرير القناة، "تم تنفيذ الإعدام كعملية علنية منسّقة، في محاولة لبثّ رسالة ضبط النفس والردع". وخلال تنفيذ العملية، هتفت حشود من الغزيين للجناح العسكري: "عاشت ألوية السهم".

وبعد تنفيذ العملية، نشرت "ألوية السهم" بيانًا يحمل تهديدًا مباشرًا "إلى كل مرتزقة الاحتلال وعملائه، حان وقت قطع رؤوسكم".

وجاءت تحذيرات حماس خلافًا لمواقف سابقة، قالت فيها صراحة: "لا أحد يستطيع إدانة سكان غزة بكلمة أو رسالة"، حسب القناة 12 العبرية.