وكالة: قتلى موالون لإيران بقصف إسرائيلي على سوريا

وبحسب المرصد، استهدفت الغارات، نقاطاً تابعة للميليشيات الإيرانية في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاطاً في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للميلشيات بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية العراقية.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش السوري أن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب مدينة حلب، وأشار إلى أنه أسفر عن "خسائر مادية".

وفي بيان نقلته وكالة "سانا"، قال مصدر عسكري سوري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب مدينة حلب، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".