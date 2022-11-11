بايدن يصل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ ويلتقي السيسي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في قمة المناخ كوب27.

وقال بايدن خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أتوجه بالشكر لمصر على دورها الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة"، مضيفا: "نواجه حرب روسيا على أوكرانيا، ومصر اتخذت موقفا رائعا بالنسبة للقضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري".



وقد توجه الرئيس الأمريكي بالشكر للرئيس المصري على الاستضافة في مصر قائلا إنها "أم الدنيا"، مشيرا إلى أن شرم الشيخ المكان المناسب لانعقاد قمة المناخ.



وأضاف: "شكرا على تذكيرنا للحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ، ندرك أهمية الموضوع وتغير المناخ، وأرسلنا مبعوثنا الأمريكي جون كيري، للتعامل مع القضية".

من جانبه قال السيسي إن "العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لم تتغير على مدار 40 عامًا"، مؤكدا أن "التفاهم كان مشتركًا بين الجانبين، لكل الموضوعات التي تخص قضايا المنطقة وفيها توجه واحد".



وأعرب الرئيس المصري عن أمنياته في سماع بايدن لمقاربة شاملة لمجموعة من الموضوعات في مصر، مؤكدا أن مصر حريصة على موضوع حقوق الإنسان وتطوير نفسها به.



وأضاف: "حريصون على هذا الموضوع وتطوير أنفسنا به، أطلقنا إستراتيجية لحقوق الإنسان في مصر، والحوار الوطني في أبريل هذا العام، ولجنة العفو الرئاسي تتابع القضايا المختلفة، والقوائم التي يتم الإفراج عنها نصدق عليها، والأمور في مصر تسير بشكل جيد".