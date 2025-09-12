قطع الطريق الدولي بين حمص وطرطوس وفوضى في محيط حاجز أرزونة (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بقيام مجهولين بقطع الطريق الواصل بين محافظتي حمص وطرطوس السوريتين وسط تكدس للمركبات عند حاجز "أرزونة".

وذكرت حسابات وناشطون في سوريا أنه تم قطع الطريق الرئيس الذي يصل ما بين حمص وطرطوس، في الاتجاهين، عند حاجز "أرزونة"، فيما تم منع حركة المرور على الطريق، لأسباب مجهولة.

من جهتها، ذكرت إذاعة "شام إف إم" السورية أنه تم "قطع الأوتستراد الدولي طرطوس - حمص في الاتجاهين بالقرب من أرزونة مفرق الصفصافة، ما تسبب بزحمة سير خانقة، دون معرفة الأسباب".

ونشرت حسابات سورية محلية مقطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالوا إنه يوثق إغلاق الطريق المذكور وحالة الإرباك المروري التي حدثت نتيجة لذلك، دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد ناشطون من جهتهم بأن الأنباء الرائجة عن تحركات أو هجمات لفلول النظام السابق غير صحيحة، لافتين إلى أن غلق الطريق جاء على خلفية حادث مروري ضخم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من جانب المؤسسات الأمنية أو الحكومية.