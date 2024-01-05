ما حقيقة استعداد أمريكا لـ"حرب شاملة" على ميليشيا الحوثي؟

أثار مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يُظهر استعدادات واشنطن لشن "حرب شاملة" على مليشيا الحوثي، لغطا كبيرا بين متابعي منصات التواصل الاجتماعي.

وادعى بعض مروجي الفيديو أن "أمريكا اتخذت القرار النهائي، وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين خلال الساعات القادمة".

وتحدث متابعون عن "بيان مشترك من قبل أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن العملية".

كما ادعوا أنهم يتوقعون مشاركة "حاملة الطائرات ايزنهاورفي سفن حربية ومدمرات تمركزت بالقرب من اليمن في البحر الأحمر".

لكن لاحقا اتضح أن الفيديو قديم، ولا علاقة له بالتوترات الجارية في البحر الأحمر.

وتبين لـ"إرم نيوز" أن المقطع منشور على الموقع التابع لوزارة الدفاع الأمريكية العام 2012.