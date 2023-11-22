استبعاد بطلة سلسلة أفلام "سكريم" بعد تضامنها مع غزة

قررت شركة "سبايغلاس ميديا غروب" الأمريكية استبعاد الفنانة المكسيكية الأصل ميليسا باريرا عن بطولة سلسلة أفلام الرعب الأمريكية الشهيرة "سكريم"، بعد كتابتها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت فيها تضامنها مع غزة، كما وصفت فيها العدوان الإسرائيلي بـ"الإبادة الجماعية".

وبحسب مجلة "فاريتي" الأمريكية، فإن "الشركة قررت استبعاد باريرا بسبب تجاوزها الصارخ لخطاب الكراهية، بعد أن كانت تتحضر للمشاركة في سكريم7".

ونقلت المجلة عن متحدث باسم الشركة قوله: "ليس لدينا أي تسامح مطلق مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صارخ إلى خطاب كراهية".