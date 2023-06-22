سجلت رقمًا قياسيًّا.. حكومة نتنياهو صادقت على بناء 13 ألف وحدة استيطانية في 6 أشهر

ووفقًا للبيانات التي نشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الخميس، وصل عدد الوحدات الاستيطانية الموافق عليها لغاية الآن إلى 13 ألفًا خلال 6 أشهر فقط، أي أن الحديث يدور عن معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنة مع ما تم تسجيله في عام 2020 والذي يعتبر الأكبر حتى الآن.

وبحسب البيانات، كان عدد الوحدات السكنية في عملية البدء بالبناء في الضفة خلال سنوات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو 7000 وحدة سكنية، فيما بلغت في العام الأخير من ولايته- والذي كان يعتبر عامًا ناجحًا بشكل خاص فيما يتعلق بالبناء في الضفة – 10223 وحدة سكنية.