"واللا": "مايو" الشهر الأكثر كثافة في المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"

ذكر موقع "واللا"، السبت، أن شهر مايو/أيار شهد معارك مكثفة بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله"، أصبحت بمثابة حرب في الشمال، مؤكداً أن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقها "حزب الله" تزايد، كما ارتفعت كمية الصواريخ المضادة للدبابات.

وقال عدد من جنود لواء غولاني، إنهم "يتعرفون على نوع الصاروخ الذي يتم إطلاقه من الحدود اللبنانية، من ضجيج الصاروخ، حيث تساعد المناطق المفتوحة على سماع أصوات الانفجارات في كل مكان".

وأكد الموقع العبري، أن "شهر أيار/ مايو يعتبر من الشهور الأكثر كثافة في القتال ضد "حزب الله" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ نفّذت الميليشيا نحو 305 هجمات من جنوب لبنان منذ بداية الشهر الماضي، مقارنة بـ 237 هجومًا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف أن "حزب الله يواصل المستوى نفسه من شدة القتال طوال الأشهر الماضية ويزيد من نطاق عملياته كل شهر".