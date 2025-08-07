الجيش البريطاني يستعين بشركة طيران أمريكية لمراقبة قطاع غزة

تعاقد الجيش البريطاني مع شركة طيران أمريكية خاصة للقيام بعمليات استطلاع جوي فوق قطاع غزة، بهدف الاستمرار في تزويد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية، نتيجة عدم توافر طائرات من سلاح الجو الملكي، حسبما كشفت صحيفة "ذي تايمز" الخميس.

واعترفت الحكومة البريطانية، خلال الأشهر الماضية، بأنها تنفذ مهمات جوية للمراقبة، وجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة "بهدف المساعدة في إنقاذ الرهائن الإسرائيليين" الذين خطفتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية أن طائرة الاستطلاع "شادو آر1" التابعة لسلاح الجو الملكي لم تعد متاحة، ما دفع القوات البريطانية إلى الاستعانة بخدمات شركة "ستريت فلايت نيفادا" الأمريكية الخاصة لتنفيذ مهام الاستطلاع.

وتم رصد إحدى هذه الطلعات عبر تطبيق لتتبع حركة الطيران، في 28 تموز/يوليو، في حين أشار خبير إلى أن أول رحلة للطائرة انطلقت من القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص (أكروتيري) كانت، في 20 تموز/يوليو، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية لـ"فرانس برس"، الخميس، إجراء رحلات مراقبة فوق الأراضي الفلسطينية، لكنها أكدت أن الغرض الوحيد منها هو تحديد أماكن الرهائن المحتجزين لدى حماس، دون الإفصاح عن طريقة تنفيذها.

ومن أصل 251 رهينة احتُجزوا خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.