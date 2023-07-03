الرئيس الفلسطيني يقرر وقف الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وقف جميع الاتصالات واستمرار وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، في أول رد منه على العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في جنين.

وقال مكتب الرئيس الفلسطيني، في بيان بهذا الشأن، إن محمود عباس قرر وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني مع قيادات في السلطة الفلسطينية في رام الله.

وكان الاجتماع عقب تأكيدات إسرائيلية بأن العملية العسكرية في جنين تحتاج إلى يوم إضافي، في الوقت الذي ما زالت تحشد فيه إسرائيل قواتها قرب مدينة جنين ومخيمها.

وأسفرت العملية العسكرية حتى الآن عن مقتل 9 فلسطينيين وجرح العشرات، إصابات بعضهم خطرة.