بعد مقترح غير منجز.. ماذا في خطة واشنطن لوقف حرب غزة؟

يسابق بايدن الريح في محاولة الضغط والموازنة بين طرفي الصراع في ضرورة الاتفاق على المقترح الذي قام بطرحه وتحقيق وقف إطلاق النار قبيل الانتخابات الرئاسية وقبل المناظرة المرتقبة مع دونالد ترامب، كما يعمل جاهدًا لإحداث إنجاز في السياسة الخارجية الأمريكية قبل الانتخابات.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا نادر الغول، قال إنّ الإدارة الأمريكية ما زالت تدعو حكومة نتنياهو إلى الالتزام بخطة الرئيس بايدن وتنفيذها باعتبارها ستؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، بينما تبدو هذه الدعوات خالية المضمون؛ كون الإدارة الأمريكية مصرة على توفير الغطاء السياسي، وتوريد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وتقديم التمويل والدعم لهذه الحكومة.

وأضاف الغول في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه يمكن فهم العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل كشركاء إستراتيجيين، ولكن وجود هذه الإدارة الأمريكية في عام انتخابي أعطى الفرصة لنتنياهو لكي يتلاعب ويستغل ضعف الإدارة الحالية على المواجهة ويفاجئها بالإصرار على تنفيذ أجندته السياسية والأيديولوجية.

وتابع: "حيث بدا ذلك واضحًا في الخلافات حول بعض النقاط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أهمها عدم تفسير إسرائيل لمفهوم اليوم التالي للحرب وتقديم تصور واضح بالإضافة إلى رفض الولايات المتحدة اجتياح رفح، وهو ما لم يلتزم به الإسرائيليون.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا الخلاف ظهر على السطح من خلال النقد العلني الذي أقدم عليه نتنياهو باتهام الإدارة الأمريكية الحالية بالتباطؤ في إرسال شحنات الأسلحة الأمر الذي يتسبب دون تسجيل انتصار عسكري على حماس.

وأوضح أن هناك استياء حادا من قبل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وعدد من قادة الأحزاب الإسرائيلية فإنهم يرون بأن نتنياهو يسيء لشكل العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك لأغراض ومصالح سياسية خاصة به من شأنها أن تلقي بظلالها على هذه العلاقة.

وأشار الغول خلال حديثه إلى أن الخلاف سيبقى مستمرًا وصولاً إلى شهر نوفمبر القادم للتعرف على سيد البيت الأبيض الجديد وفي هذا الوقت سيبقى نتنياهو يتلاعب في هذه الإدارة، ولذلك المساعي والجهود الأمريكية فاقدة القدرة وفاقدة للزخم على أن تتحول إلى مبادرات حقيقية.

وتابع: "وبذلك لا يمكن أن نقول بأن الجهد الأمريكي انتهى وأن خيارات واشنطن قد نفذت ولكنه جهد لا يرتقي إلى مستوى الضغط المطلوب، خاصة وأن نتنياهو بدأ يعمل على تسخين الجبهة الشمالية مع حزب الله".

من جهته قال الباحث في الشأن الفلسطيني يحيى قاعود إن التصريحات والبيانات الإعلامية لكل من الإدارة الأمريكية أو حكومة الحرب الإسرائيلية تخبرنا بالعديد من السياسات التي قد تكون متوافقة أو مختلفة، لكنهما متناغمات فيما يخص استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، ومختلفتان فيما يخص فتح حرب جديدة جنوبي لبنان.