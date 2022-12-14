رئيس حركة "حماس" يهدد بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين
هدد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، الأربعاء، بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم الحركة منذ 2014، "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل" مع الدولة العبرية.
وقال السنوار في كلمة ألقاها خلال مهرجان نظمته "حماس" في غزة احتفالًا بالذكرى الـ 35 لتأسيسها: "إزاء مماطلة الاحتلال في هذا الملف، نعلن أننا سنمهله وقتًا محدودًا لإتمام هذه الصفقة وإلا فإننا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة من طرف المقاومة إلى أبد الآبدين" على حدّ وصفه.
وأضاف: "سنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، موضحًا: "أدرنا جولات سرية (من المفاوضات) مؤخرًا قبل الانتخابات" الإسرائيلية التي جرت مطلع الشهر المنصرم.
وتابع السنوار أن "من بين مطالب حماس التي تقدمت بها إلى إسرائيل، الإفراج عن معتقلي صفقة شاليط (الجندي الإسرائيلي الذي أطلقت حماس سراحه في العام 2011)، والأسيرات والأطفال والمرضى والجثامين المحتجزة".
ونوّه السنوار إلى أن المقابل سيكون "تسليم الاحتلال (مواطنين إسرائيليين) هما أبراهام منغستو وهشام السيد وصندوقين أسودين إما سيحتويان على جثامين هدار وشاؤول أو أدلة حياة عنهما" في إشارة إلى الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وشاؤول أرون اللذين يعتقد أنهما قتلا خلال حرب العام 2014.
وأكد رئيس حركة "حماس" أن المفاوضات غير المباشرة حول تبادل الأسرى "انقطعت بسبب الانتخابات" الإسرائيلية.
وأردف السنوار خلال المهرجان الذي أقيم بحضور عشرات الآلاف من عناصر وأنصار "حماس" وتخلله عرض عسكري: "نحن أمام مواجهة مفتوحة مع هذا العدو الذي يصر أن تكون المعركة دينية" بحسب وصفه.
وأضاف موجهًا حديثه لإسرائيل: "أسقطنا حكوماتكم ونحن قادرون على إسقاط أي حكومة لكم ولن تُعجزوا شعبنا ومقاومتنا" بحسب تعبيره، فيما عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بندقية إسرائيلية.
وقال مسلح ملثم إن البندقية "اغتنمها مجاهدونا أثناء عملية أسر الضابط هدار غولدن" في الأول من آب/أغسطس 2014، كما استعرضت الحركة في سماء غزة عددا من الطائرات المسيرة التي تمتلكها.
وفي كلمة مسجلة نادرة، قال قائد "كتائب القسام" محمد الضيف: "نقول لعدونا أنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم وستكون نهايتكم وزوال كيانكم" على حدّ قوله.
وخاضت الفصائل المسلحة في القطاع مع إسرائيل أربعة حروب منذ العام 2008 وشهد آب/أغسطس الماضي آخر تصعيد دموي بين الجانبين.
وتفرض إسرائيل حصارًا محكمًا على قطاع غزة الفقير والمكتظ بسكانه البالغ عددهم نحو 2,3 مليون نسمة ويعاني من بطالة تزيد عن 50%، بحسب بيانات للبنك الدولي.