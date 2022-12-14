رئيس حركة "حماس" يهدد بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين

هدد رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، الأربعاء، بإغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم الحركة منذ 2014، "إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل" مع الدولة العبرية.

وقال السنوار في كلمة ألقاها خلال مهرجان نظمته "حماس" في غزة احتفالًا بالذكرى الـ 35 لتأسيسها: "إزاء مماطلة الاحتلال في هذا الملف، نعلن أننا سنمهله وقتًا محدودًا لإتمام هذه الصفقة وإلا فإننا سنغلق ملف أسرى العدو الأربعة من طرف المقاومة إلى أبد الآبدين" على حدّ وصفه.

وأضاف: "سنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا" من دون تقديم مزيد من التفاصيل، موضحًا: "أدرنا جولات سرية (من المفاوضات) مؤخرًا قبل الانتخابات" الإسرائيلية التي جرت مطلع الشهر المنصرم.