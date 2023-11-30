قبل انتهائها بدقائق.. قطر تؤكد تمديد الهدنة في غزة

قبل دقائق من انتهاء الهدنة في غزة، أكدت قطر، اليوم الخميس، تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يومًا إضافيًّا حتى الجمعة، فيما كانت هدنة من ستة أيام شارفت على الانتهاء.

وأفاد ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في بيان بـ"توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن الهدنة ستكون "في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد المتحدث "استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وكانت قطر تجري مفاوضات مكثفة بدعم من مصر والولايات المتحدة لتمديد الهدنة التي كان يفترض أن تنتهي صباح الخميس.