لماذا تعد "صفقة الأسرى" الهزيمة النفسية الأكبر لإسرائيل منذ 7 أكتوبر؟ ‎

ودلَّلت على ذلك بأن "حماس لم تُلقِ سلاحها أو تبحث عن مخرج لإنقاذ حياة قادتها مقابل الاستسلام، ولكنها تدير الأمور ويدها هي العليا، وتُكرِه الجيش الإسرائيلي القوي وصاحب الموازنات الأكبر بالشرق الأوسط على وقف إطلاق النار، وتتلاعب ليس فقط بإسرائيل، ولكن بالولايات المتحدة الأمريكية"، وغيرها من الدول الفاعلة، من وجهة نظر الصحيفة.

ورأت أن حماس "لم تقم باختطاف مواطنين إسرائيليين فحسب، ولكنها سرقت أفضل لحظات إسرائيل والتي كان يتعين أن تشهد احتفالًا صغيرًا، وهدنة سعيدة تأتي بعد قرابة الشهرين من النزيف".

وأردفت أن "الاحتفالات في وقت الذروة أُقيمت بدلًا من ذلك في يهودا والسامرة (المُسمى الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة)، وهكذا تنتقل سيطرة حماس عبر زيادة شعبية الحركة إلى هناك هكذا نصب أعيننا"، على حد تعبيرها.

"معاريف" وصفت كل ذلك بأن حماس هي التي تحمل "ساعة التوقف"، وانتقدت من يدَّعون في إسرائيل أن جيشهم حقَّق إنجازات، تحت ادعاء بأن حماس لم تدخل في مفاوضات حول أسرى من قبل، في ظل خوضها حربًا".

كما وصفت الأمر بأنه مثل شعور أحد مشجعي كرة القدم بالسعادة بعد أن أحرز فريقه هدفًا في منتصف المباراة، مع أن فريقه هذا متأخر في النتيجة.

ووجدت أنه "حتى فيما يتعلق بإنجاز عودة بعض الأسرى، فإن بعضهم بُلِّغ بموت ذويه (خلال طوفان الأقصى)، ومن ثم لم يعد تحريرهم إنجازًا بقدر ما هو مثل اضطرارهم لدفع أول الأقساط الناجمة عن الإخفاق الهائل (للحكومة والاستخبارات والجيش)، ونتيجة العمى السياسي والعسكري".

وتساءلت الصحيفة: "إذا ما كانت الحرب ستُستأنف أم لا"، ونصحت الإسرائيليين بالتحلي بأكبر قدر من "المرونة النفسية"، وأن يستعدوا لجميع الاحتمالات، كما دعت القائمين على السياسية والجيش إلى وضع الجمهور ووسائل الإعلام عند اختيارهم أي سيناريو بالاعتبار.

وأردفت أن الاختيار الأفضل هو الصدق مع الذات، وأنه لو واصلت إسرائيل القتال فأنها تبدو وكأنها تحكم على عناصر حماس بالموت.

ومضت الصحيفة قائلة إنه "لن يوجد فارق إذا ما كانت الهدنة ستستمر أربعة أيام أم عشرة، ولكن المهم هو ماذا سيحدث بعدها؟".

ونبَّهت إلى أنه "لو استأنفت إسرائيل الحرب بفعالية إلى أن تحسمها ضد حماس، فإن تلك الحلقة المثيرة للأعصاب، التي تمر بها إسرائيل وبلغت ذروتها عقب تحرير قرابة نصف المخطوفين المتوقع إطلاق سراحهم، سوف تبدو هامشية في حلقات الحرب حتى النصر".

وختمت بالقول: "لو نجحت حماس في تبديد نوايا إسرائيل بشأن حسم الحرب بالانتصار، فإن المعاناة التي استمرت بضع ساعات، منذ لحظات إعلان أسماء الرهائن المنصوص عليهم في الاتفاق وصولًا إلى تطبيقه على أرض الواقع، فإن هذه المعاناة لن تكون شيئًا يُذكر (بالمقارنة بالنتائج التي ستحدث لو توقفت الحرب)".