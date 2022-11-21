يرفض التسوية السياسية ويدعم الجيش السوداني.. من هو محمد عثمان الميرغني؟

تستعد الطريقة الختمية في السودان وهي إحدى الطرق الصوفية، لاستقبال مؤسسها ورئيس الحزب "الاتحادي الديمقراطي الأصل" محمد عثمان الميرغني، الذي قرر العودة إلى البلاد بعد نحو 10 أعوام من الغياب.

ومحمد عثمان الميرغني أو كما يطلق عليه أنصاره "مولانا"، هو سياسي وصوفي سوداني يجلس على رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، أحد أكبر الأحزاب السودانية التي شاركت في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطها العام 2019.

واستخلف "مولانا" الطريقة الختمية عقب وفاة والده علي الميرغني 1968، الذي يعد أحد أقطاب الحركة السياسية السودانية ومن مجددي الطريقة ذاتها.

وكان شقيقه الأصغر أحمد الميرغني رئيس السودان في الفترة من أيار/ مايو 1986 وحتى حزيران/ يونيو 1989.

ومنذ العام 2013، غادر "محمد عثمان" بلاده متخذا من العاصمة المصرية القاهرة مقرا له وخلال العامين الماضيين تسربت أنباء عن تدهور حالته الصحية.

لكن حينها فإن لقاءاته بمسؤولين وقادة الحزب نفت ذلك حتى ظهوره قبل يومين خلال تسجيل مقطع فيديو بشكل مفاجئ في خطاب رسمي تحدث فيه عن الأوضاع السياسية في البلاد.

ويرفض الميرغني التسوية السياسية، ويؤكد دعمه للقوات المسلحة السودانية، ويجدد تكليف نجله جعفر الميرغني نائبا له وحسم ما أسماها بالتفلتات الأخيرة داخل حزبه.