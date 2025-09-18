سوريا تعلن عن إبرام اتفاقيات متتالية مع إسرائيل قبل نهاية العام

أفاد مصدر في وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم الخميس، بأن سوريا وإسرائيل ستُبرمان "اتفاقيات متتالية" قبل نهاية العام الحالي.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، "هناك تقدّم في المحادثات مع إسرائيل وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنّها "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق، كشفت الخارجية تفاصيل التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول جنوب سوريا، في إطار خريطة طريق اعتمدتها سوريا بدعم من الولايات المتحدة والأردن حول محافظة السويداء.

وقالت الخارجية في بيان عبر حسابها في منصة "إكس" إن من بين الخطوات التي تنصّ عليها الخريطة أن "تعمل الولايات المتحدة، وبالتشاور مع الحكومة السورية، على التوصل لتفاهمات أمنية مع إسرائيل حول الجنوب السوري تعالج الشواغل الأمنية المشروعة لكل من سوريا وإسرائيل، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وكان مسؤول سوري قد صرح بأن "القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري"، الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.