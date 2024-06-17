الجيش الإسرائيلي يحذر من "تصعيد خطير" على الحدود الشمالية

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من ميليشيا "حزب الله" على إسرائيل قد يؤدي إلى "تصعيد خطير".

وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنجليزية: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، ويمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

وكان مسؤولان بالأمم المتحدة في لبنان حذرا، السبت، من أن هناك خطرًا "حقيقيًا للغاية" بأن يؤدي أي سوء تقدير على الحدود الجنوبية للبنان إلى نشوب صراع أوسع نطاقًا بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت ورئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو إنهما "يشعران بقلق عميق" حيال التطورات على حدود لبنان في الآونة الأخيرة.