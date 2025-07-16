قبل فوات الأوان.. الحشد الشعبي يطالب الحكومة العراقية بتعزيز دفاعاته

دعت قيادة الحشد الشعبي الحكومة العراقية إلى تأمين المعدات والتصاريح المطلوبة لتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها، تحسبًا لهجمات إسرائيلية محتملة قد تستهدف قيادات التيار الشيعي.

وتأتي دعوة الحشد الشعبي في ظل تحذيرات خطيب صلاة الجمعة في النجف وسط العراق، صدر الدين القبانجي، من مخططات تستهدف البيت الشيعي وقيادته السياسية "الإطار التنسيقي".

وفي تصريحات أدلى بها نائب رئيس أركان الحشد الشعبي، ياسر العيساوي، أكد أن الحشد الشعبي يمتلك الإمكانيات للدفاع عن سماء العراق، لكن ينقصه الدعم السياسي والتجهيزات اللازمة.

وقال العيساوي، في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه "لا يستبعد إسرائيل قادة وشخصيات رئيسة من الأحزاب والتيارات الشيعية في العراق. وبناءً عليه، طالبت قيادة الحشد الشعبي الحكومة في بغداد بتوفير المعدات والتصاريح اللازمة للدفاع عن كيان الشيعة".

وأضاف: "لقد تم انتهاك المجال الجوي العراقي بوضوح خلال معركة الـ12 يوما بين إيران والنظام الإسرائيلي، ونحن نركز الآن على تطوير قدراتنا العسكرية لحماية أجوائنا، لكن هذا القرار يحتاج إلى إرادة سياسية أولًا".