حزب الله يعلن قصف كريات شمونة ومنصتين للقبة الحديدية‎

أعلنت ميليشيا "حزب الله"، مساء اليوم، إطلاق عدد من الصواريخ على مستعمرة كريات شمونة، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي مراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب.

وقال، في بيان له، إن "أي مس بالمدنيين سيقابل بالمثل".

وأدى سقوط الصواريخ إلى اندلاع حريق داخل أحد المباني في كريات شمونة، بحسب مصادر إسرائيلية.

وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار على أحد المنازل في عيتا الشعب على بعد أمتار قليلة من موكب تشييع أحد عناصر ميليشيا حزب الله، سقط الليلة الماضية في غارة إسرائيلية على البلدة.

كما استهدف "حزب الله" منصتين للقبة الحديدية شمال مستعمرة كابري، الواقعة شرقي مستعمرة نهاريا، في القطاع الساحلي الغربي على بعد 7 كيلومترات من الحدود مع لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه موقعا لإطلاق القذائف ومبنى عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان.

وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على عدد من المنازل في طير حرفا والجبّين وعيترون.