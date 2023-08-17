الزيارة الأولى منذ عودة العلاقات.. عبداللهيان يصل السعودية

وصل حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية للمملكة، هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين.

وكان في استقبال عبداللهيان عند وصوله أرض المملكة، التي يزورها لمدة يوم، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

ومن المقرر أن يلتقي عبداللهيان بنظيره السعودية الأمير فيصل بن فرحان، على أن يعقدا مؤتمراً صحفياً بعد لقاء مغلق سيجمعهما.

ويصل السفير الإيراني المعين لدى الرياض علي عنايتي، إلى المملكة اليوم أيضاً، وذلك من أجل استلام منصبه وممارسة مهامه مجدداً بعد سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.