بعد إعلان لبنان تفريغه من السلاح.. اشتباكات عنيفة في "برج البراجنة"

أفادت تقارير إخبارية لبنانية باندلاع اشتباكات مسلحة في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت مساء اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة شخص وحركة نزوح في المخيم.

ووفق ما نشرت صحيفة "النهار" المحلية فإن الاشتباكات وقعت بين عائلتين في المخيم، واستخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية من نوع "B7".

وأشارت إلى حركة نزوح لبعض العائلات في المخيم جراء الاشتباكات، التي أصابت إحدى رصاصاتها الطائشة شخصاً قرب طريق مطار بيروت الدولي جنوبي بيروت.

وتأتي الاشتباكات بعد أيام قليلة من إعلان الجيش اللبناني إنهاء نزع السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة.

كما أعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، "استلام كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور تنفيذاً لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية".

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن أن الجهات المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثانية من سلاح "منظمة التحرير" الموجود في المخيمات اللبنانية.

وأشار إلى أن سحب سلاح "منظمة التحرير"، شمل مخيمات "الرشيدية" و"البص" و"البرج الشمالي"، وتم تقديمه للجيش اللبناني كعهدة "وديعة"، مشيراً إلى استكمال عمليات التسليم في باقي المخيمات تباعاً.

وأضاف، أن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، في 21 مايو/ أيار الماضي.

وتسعى بيروت إلى حصر السلاح بيد الدولة على إثر الحرب التي خاضها حزب الله مع إسرائيل وتسببت بدمار كبير في البلاد.