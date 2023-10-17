الأمم المتحدة تنفي إجلاء موظفيها وأسرهم من لبنان للأردن

نفى مكتب الأمم المتحدة في لبنان التقارير التي تحدثت عن نقل موظفيها من البلاد إلى الأردن ومناطق أخرى.

وقال المكتب في بيان، إنه لم "تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا لأسرهم".

وأضاف: "تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة".

من جهة ثانية، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب اللبناني أندريا تيننتي، أنها فتحت خلال الأيام الأخيرة أبوابها مرات عديدة للمدنيين المعرضين "لتهديد وشيك بالعنف".