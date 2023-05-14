بمشاركة الأمم المتحدة.. الفلسطينيون يحيون الذكرى 75 للنكبة

يحيي الفلسطينيون الإثنين، بمشاركة الأمم المتحدة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، إذ يتذكرون نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين أو إجبارهم على الرحيل من مدنهم وقراهم بالتزامن مع قيام إسرائيل؛ ليصبحوا لاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من الدول العربية.

وينظم الفلسطينيون مهرجانا في مدينة رام الله بالضفة الغربية يتضمن مسيرة شعبية وإطلاق صفارة إنذار لمدة خمس وسبعين ثانية هي عدد السنوات التي مرت منذ النكبة، وعادة ما يحمل المشاركون في المسيرة أسماء المدن والقرى التي كان يعيش فيها أجدادهم.

وسيتم هذا العام إحياء الذكرى للمرة الأولى في أروقة الأمم المتحدة بعد قرار للجمعية العامة بذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.