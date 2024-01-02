خبراء: ارتباك إسرائيلي بشأن المرحلة الثالثة من الحرب
يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن والثمانين على التوالي حربه على قطاع غزة، حيث يستهدف مناطق وسط القطاع، وتحديداً مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من حربه على غزة.
وأدت هذه المرحلة لنزوح آلاف السكان من المخيمات الثلاثة في غزة إلى مدينتي رفح ودير البلح؛ الأمر الذي فاقم معاناة سكان القطاع، علاوة على زيادة أعداد القتلى والمصابين في صفوف الفلسطينيين.
وأكدت تقارير عبرية أن "الجيش الإسرائيلي انتقل للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتضمن إنهاء المناورات البرية"، مشيرة إلى أن المرحلة تشمل تخفيض القوات وتسريح الاحتياط واللجوء للغارات الجوية.
وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يعمل خلال هذه المرحلة على إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وغزة"، لافتة إلى أن الجدول الزمني لهذه المرحلة مرن، وذلك لاعتبارات سياسية حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق ستة أشهر على الأقل"، مشيراً إلى أن القوات المنسحبة من قطاع غزة ستستعد للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان.
محكومة بخطتين
ويرى الخبير في الشأن العسكري، واصف عريقات، أن "المرحلة الثالثة من الحرب على غزة محكومة بخطتين، الأولى إسرائيلية والثانية أمريكية"، مشيراً إلى أن هناك حالة من الارتباك والغموض لدى إسرائيل، وعدم قدرة على تحديد هذه المرحلة.
وأوضح عريقات، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تحاول قدر الإمكان تقليل حجم الخسائر في صفوف جيشها وإجراء التعديلات اللازمة من أجل تحقيق ذلك، لكنها تريد في نفس الوقت إبقاء سيطرتها على بعض المناطق بالقطاع".
وأشار عريقات إلى أنه "بالرغم من ذلك فإن القيادة السياسية الإسرائيلية مصرة على مواصلة هجومها العسكري على وسط القطاع في إطار المرحلة الثالثة، دون الاكتراث لحجم الأضرار البشرية والخسائر في المعدات".
وفيما يتعلق بالخطة الأمريكية، قال عريقات إنها تقوم على أساس محدودية العمليات البرية في المرحلة الثالثة وتقليصها، وأن تكون العمليات من خارج القطاع وتركز بشكل أساسي على الضربات الجوية في المناطق المستهدفة.
وتابع: "الأمريكان قلقون من هزيمة الجيش الإسرائيلي، وواشنطن لا تريد للجيش أن يخسر هذه الحرب، خاصة أنها تدار بمعدات أمريكية في مواجهة أسلحة محلية الصنع مع مقاتلي حماس والفصائل الفلسطينية".
وبيّن عريقات أن "أمريكا تؤكد لإسرائيل أن تقليص حجم القوات داخل غزة يعني تقليل تدمير الدبابات وعدد القتلى من الجنود"، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة لا تزال غير واضحة المعالم، ولم تحقق أياً من الأهداف العسكرية.
البحث عن أهداف مناسبة
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، سهيل كيوان، أن "إسرائيل في الوقت الحالي في مرحلة البحث عن الأهداف العسكرية المناسبة لتحقيق أهدافها من المرحلة الثالثة من الحرب على غزة"، لافتاً إلى أن تل أبيب ترغب بتقليل حجم خسائرها بالدرجة الأولى.
وأوضح كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك رؤية واضحة للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة"، قائلاً: "يبدو ذلك واضحاً في التغييرات المستمرة التي يجريها الجيش لخططه العسكرية بالقطاع".
وأضاف: "بتقديري، سيكون هناك مرحلة طويلة من التخبط وتغيير الخطط العسكرية، وهذا الأمر هو الذي دفع مسؤولين إسرائيليين للتأكيد على أن المرحلة الثالثة ستستغرق أشهراً"، مؤكداً أن التخبط الإسرائيلي سيزيد من حجم خسائر الجيش.
وتابع: "لا يمكن لهيئة الأركان الإسرائيلية تقديم خطة مستقبلية للمرحلة الحالية من الحرب، والقادة العسكريون يواصلون البحث عن أي خطة تمكنهم من النجاح بهذه المرحلة وهزيمه حماس"، مؤكدا أن ذلك يحتاج لبعض الوقت.
ولفت كيوان إلى أن "الجيش الإسرائيلي متعثر أيضاً في تنفيذ خططه العسكرية، كما أن هناك خلافات جوهرية مع الولايات المتحدة بشأن ذلك، خاصة فيما يتعلق بإقامة المنطقة العازلة في القطاع وإعادة احتلاله"، وفق تقديره.
وقال إن "إسرائيل تناور في هذه المرحلة وتستغلها للتفاوض مع حماس بشأن صفقة شاملة تبدأ بهدنة مؤقتة"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار التخبط الإسرائيلي وستعمل على إيجاد صيغة ملائمة لوقف الحرب.