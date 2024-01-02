خبراء: ارتباك إسرائيلي بشأن المرحلة الثالثة من الحرب

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن والثمانين على التوالي حربه على قطاع غزة، حيث يستهدف مناطق وسط القطاع، وتحديداً مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من حربه على غزة.

وأدت هذه المرحلة لنزوح آلاف السكان من المخيمات الثلاثة في غزة إلى مدينتي رفح ودير البلح؛ الأمر الذي فاقم معاناة سكان القطاع، علاوة على زيادة أعداد القتلى والمصابين في صفوف الفلسطينيين.

وأكدت تقارير عبرية أن "الجيش الإسرائيلي انتقل للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتضمن إنهاء المناورات البرية"، مشيرة إلى أن المرحلة تشمل تخفيض القوات وتسريح الاحتياط واللجوء للغارات الجوية.

وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يعمل خلال هذه المرحلة على إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وغزة"، لافتة إلى أن الجدول الزمني لهذه المرحلة مرن، وذلك لاعتبارات سياسية حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "المرحلة الثالثة من الحرب ستستغرق ستة أشهر على الأقل"، مشيراً إلى أن القوات المنسحبة من قطاع غزة ستستعد للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان.

محكومة بخطتين

ويرى الخبير في الشأن العسكري، واصف عريقات، أن "المرحلة الثالثة من الحرب على غزة محكومة بخطتين، الأولى إسرائيلية والثانية أمريكية"، مشيراً إلى أن هناك حالة من الارتباك والغموض لدى إسرائيل، وعدم قدرة على تحديد هذه المرحلة.