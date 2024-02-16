خارجية فلسطين ترد على نتنياهو: "إرهاب سياسي"

وصفت الخارجية الفلسطينية مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخاصة تصريحاته الأخيرة بشأن المفاوضات المباشرة، بأنها "إرهاب سياسي"، وأن هدفها إطالة أمد الحرب في غزة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو "يلجأ لتضليل الدول بادعائه أن الطريق للحل هو مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

ورأت أن ذلك يهدف إلى أن "يبقى الشعب الفلسطيني وحقوقه رهينة وأسيرا لدى نتنياهو يتصرف بها وفقا لمصالحه الاستعمارية والشخصية، وليأخذ وقته الطويل في التفاوض مع نفسه".

وأضافت الخارجية في البيان أن "مواقف نتنياهو الذي أفشل جميع أشكال المفاوضات هي إرهاب سياسي بامتياز، واعترافات بأهدافه من حرب الإبادة على شعبنا".

ورأت أن تلك المواقف هي "تفسير واضح لمن تريد أن تفهم من الدول للأهداف الحقيقية للاستعمار وضم الضفة بما فيها القدس، فنتنياهو يريد المفاوضات بهدف إفشالها تمهيدًا لموجات متلاحقة من الحروب والعنف".

ورحب البيان بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب في غزة و"فتح الأفق السياسي لحل الصراع على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية".

وقالت إن على الدول التي تسعى في تلك المبادرات أن تتخذ إجراءات وخطوات عملية باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الإرادة الدولية في تحقيق السلام، وفي مقدمة ذلك "دعم الجهود الفلسطينية المبذولة لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".