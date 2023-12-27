بعد مقتل موسوي.. تصعيد كبير في جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، منذ ساعات صباح الثلاثاء، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، غداة مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني بغارة جوية في سوريا.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، منذ ليل الإثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى نهر الليطاني، وسط استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية اللبنانية المتاخمة للخط الأزرق، في وقت قصفت فيه المدفعية الإسرائيلية قرى في القطاع الأوسط، كما قصفت أطراف بلدات في القطاع الغربي.