الأقدم والأكبر.. كل ما تريد معرفته عن مجمع الشفاء الطبي في غزة

أثار اقتحام القوات الإسرائيلية لمجمع الشفاء الطبي في غزة، فجر الأربعاء، تساؤلات حول تاريخ هذه المنشأة، التي تعد أكبر وأقدم مؤسسة صحية في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي حاصر المجمع الطبي لأيام، إلى جانب قصف محيطه باستمرار قبل اقتحامه.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن مجمع الشفاء منشأة حكومية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.