الجيش الأمريكي يستهدف "القيادي العالمي" لداعش في الصومال

استهدف الجيش الأمريكي "القيادي العالمي" لتنظيم داعش، عبد القادر مؤمن، في غارة جوية بالصومال أواخر الشهر الماضي، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، كان مؤمن هو المستهدف في تلك العملية، على الرغم من عدم امتلاكهم تأكيدًا على مقتله، ولا تزال التحقيقات جارية للتأكد من نتائج العملية.

وأضافوا أن "تولي مؤمن قيادة داعش العالمية لم يكن معروفًا على نطاق واسع"، وأنه خلف أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي قُتل في معركة في سوريا أواخر العام 2022.