هدنة غزة.. خطوة دبلوماسية محفوفة بالتحديات الإستراتيجية

أثار الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار مؤقتا في قطاع غزة، تفاؤلًا حذرًا، ومخاوف كبيرة، حيث يشكل خطوة دبلوماسية دقيقة وسط مشهد صراع طويل ومعقد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه يحمل وعدًا لعائلات الـ 236 فردًا الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أسرى في غزة منذ 7 تشرين الأول.

ومع ذلك، فإنه يثير أيضًا مخاوف إستراتيجية لدى إسرائيل، بأن يتيح لحركة حماس فرصة لإعادة تجميع صفوفها وتحصين مواقعها، لا سيما في جنوب القطاع، وهو ما تعتبره إسرائيل حجر عثرة محتمل أمام هدفها المتمثل بتحييد المقاومة.

وتنص شروط الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، بهدف تسهيل إطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًّا محتجزًا في السجون الإسرائيلية. وقد أثار التأخير الأولي بعملية إطلاق سراح الرهائن انتقادات داخلية في إسرائيل، إلا أن بعض الأصوات الإسرائيلية أعربت عن تخوفها من التنازلات المحتملة لحركة حماس، خوفا من تعزيز موقف الأخيرة في الصراع الدائر.

وعلى الرغم من النتائج التي حققتها إسرائيل بالاشتباكات الأخيرة، بما في ذلك الاستيلاء على مركز قيادة حماس المزعوم والقضاء على القادة الرئيسيين، إلا أن وقف إطلاق النار جاء نتيجة للضغوط الدولية المتصاعدة، إذ إن المخاوف بشأن سقوط المزيد من الضحايا المدنيين كان سببًا بتضخيم الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لتخفيف عملياتها العسكرية في غزة، والتدقيق بتصرفاتها على الساحة العالمية.

وتتضمن الطبيعة المرحلية للاتفاق إطلاق سراح تدريجي للرهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وتكتمل بوقف متقطع للأعمال العسكرية وإمكانية تمديد الهدنة.

بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق توقعات بوقف موازٍ للهجمات التي تشنها ميليشيا حزب الله، مما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات الإقليمية الأوسع.

وفي حين أشار الطرفان إلى عزمهما استئناف إطلاق النار بمجرد انتهاء فترة الهدنة المؤقتة، إلا أن هناك ضغوطًا كبيرة على إسرائيل للدخول بمزيد من المفاوضات وإعادة تشكيل إستراتيجيتها، وتغيير مساعيها للقضاء على حماس بالكامل، مما أثار نقاشات داخلية في إسرائيل حول نطاق التنازلات اللازمة لضمان إطلاق سراح الأسرى.

ويفرض هذا الإجراء الدبلوماسي على إسرائيل تحديًا متعدد الأوجه في إدارة أهدافها العسكرية ضد حماس، في حين تدير بدقة الضغوط المحلية والدولية الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن. كما تسلط هشاشة الهدنة الضوء على التوازن المعقد بين السعي لتحقيق مكاسب تكتيكية فورية والأهداف الأوسع والدقيقة المتمثلة بالاستقرار والسلام الإقليميين.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية