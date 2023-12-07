"جعجعة بلا طحين".. لماذا لا يُشهر بايدن ورقة "سحب الدعم" في وجه نتنياهو؟
أفاد تقرير صحفي بريطاني، أن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، والأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دفعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "تغيير صارخ" في خطابها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو.
واعتبرت صحيفة "الغارديان"، أن تنصل البيت الأبيض من "رسم خطوط حمراء" لإسرائيل في غزة؛ والدعوات الصريحة، أدى إلى الحد الأدنى من الامتثال للقانون الدولي، وبالتالي الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
ورأت الصحيفة أن التحول في الخطاب الأمريكي تجاه إسرائيل، يأتي على خلفية وضع إسرائيل قائمة موسعة من الأهداف غير العسكرية في الهجوم الإسرائيلي على القطاع المزدحم، إلى جانب ارتفاع عدد القتلى الذي تجاوز 16 ألفًا، وفقًا لأرقام المكتب الإعلامي في غزة.
موقف متأرجح
لكن في المقابل، فإن الصحيفة رأت أن هذه اللهجة المتغيرة لم تكن مصحوبة بتحول جوهري في السياسات، الأمر الذي أثار شكوكًا عدة بين المنتقدين حول مصداقية هذه التصريحات الرسمية الأمريكية بشأن المذبحة الجارية في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن "المسؤولين المحيطين بجو بايدن، غمروا إسرائيل بفيض من التعاطف خلال الأسابيع التي تلت هجوم حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 240 رهينة، لكن القلق المتزايد بشأن التكاليف البشرية للرد الإسرائيلي - إلى جانب التداعيات السياسية في الداخل - دفعهم إلى تغيير هذا المسار."
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ثلثي الضحايا الفلسطينيين في غزة، هم من النساء والأطفال، فيما تم تهجير ما يقدر بنحو 80٪ من سكان القطاع في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، الذي تقول إسرائيل إن هدفه المعلن هو تدمير "حماس" بشكل دائم.
"عناق ولكمات"
وفي موقف صارم تجاه إسرائيل قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في كلمة ألقتها في قمة المناخ "كوب28" المنعقدة في دبي، إن "عددًا كبيرًا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا"، مضيفة بأنه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".
وفي وقت لاحق، ذهبت هاريس إلى أبعد من ذلك، ففي اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشارت إلى أن "الولايات المتحدة لن تسمح، تحت أي ظرف من الظروف، بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود القطاع ."
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج الأمريكي الجديدة تجاه إسرائيل "نهج مهدّئ"، وقد وصفه أحد المحللين المخضرمين بأنه "عناق كبير ولكمات هادئة" بهدف كسب قلوب وعقول الإسرائيليين لتمكين الولايات المتحدة من لعب دور تقييدي مؤثر من وراء الكواليس.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف المتغير، يعد اعترافًا بفشل هذا النهج الأمريكي تجاه إسرائيل.
"غطاء لجرائم نتنياهو"
ونقلت عن لجو سيرينسيون، محلل الأمن القومي في واشنطن تحذيره من أنه من غير المرجح أن تسفر هذه الخطوة عن نتائج أفضل، لأن واشنطن لا تدعمها بالتهديد بعواقب حقيقية.
وقال سيرينسيون: “لقد غيّروا خطابهم ولكن ليس سياستهم"، مضيفًا: "إنهم يؤكدون على أنه يجب على إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن عندما لا تقلل إسرائيل من الخسائر في صفوف المدنيين، فإنهم لا يفعلون أي شيء حيال ذلك، إنها ليست دعوات حقيقية، إنها مجرد رسائل."
وتابع: "إنهم يوفرون فقط الغطاء لنتنياهو، كما أنهم لا يغيرون سياسته"، معتبرًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "يبدو مثيرًا للشفقة في هذه المرحلة”.
واعتبرت الصحيفة أنه بالنسبة لمنتقدي الإدارة الأمريكية فإن البيت الأبيض هو الذي يخسر المصداقية.
ورقة المساعدات
ونقلت الصحيفة عن بيتر بينارت، المحرر العام لمجلة التيارات اليهودية، قوله: "هناك شيء يسمى التفضيل المكشوف" موضحًا أن " التفضيل المكشوف ليس ما تقوله، بل ما تفعله، والتفضيل الذي كشفت عنه إدارة بايدن هو أن إسرائيل تستطيع أن تفعل ما تريد دون عواقب."
وقال سيرينسيون إن الطريقة الوحيدة لإضفاء مصداقية على نفوذ الإدارة الأمريكية على نتنياهو هي جعل المساعدات الأمريكية المستمرة لإسرائيل مساعدات مشروطة، وهي "فكرة جديرة بالاهتمام"، كما قال بايدن، أواخر الشهر الماضي، قبل أن يلغي مسؤولو الإدارة الفكرة بعد أيام.
وشدد سيرينسيون على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة وقف المذبحة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين فإنه يمكنها التوقف عن تزويد إسرائيل بقنابل تزن 1000 أو 2000 رطل، والتوقف عن إرسال قذائف المدفعية إليها" والتي تستخدمها لارتكاب مذبحة جماعية جديدة.
ويعتقد "سيرينسيون" أن هناك دعمًا متزايدًا بين الديمقراطيين لجعل المساعدات مشروطة لإسرائيل، وهو موقف كان في السابق خارج حسابات التيار الرئيس للحزب إلى حد كبير.
تأييد متزايد للفكرة
وأفادت الصحيفة أنه تم تأييد هذه الفكرة بشكل أكثر نشاطًا في الأسابيع الأخيرة من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، الذي كتب، يوم الثلاثاء، رسالة إلى زملائه يحثهم فيها على معارضة تقديم المساعدات لإسرائيل التي طلبتها إدارة بايدن ما لم تكن مصحوبة بشروط.
وقال ساندرز: "لا أعتقد أنه ينبغي علينا تخصيص 10.1 مليار دولار لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لمواصلة إستراتيجيتها العسكرية الحالية. "
وكتب ساندرز: "ما تفعله حكومة نتنياهو غير أخلاقي، وينتهك القانون الدولي، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في تلك الأعمال".
ورأت الصحيفة أن بايدن نفسه قد يكون العقبة الأكبر أمام تطبيق مثل هذا النهج لأن لديه قناعة متجذرة بأنه لا ينبغي أن يظهر أي خلل في العلاقات الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ضغوط انتخابية
لكن في المقابل ترى الصحيفة أن بايدن الذي يواجه على نحو متزايد معركة شاقة لإعادة انتخابه، في عام 2024، قد يجد نفسه مجبرًا على ذلك بسبب السياسة الداخلية، وأرقام استطلاعات الرأي المثيرة للقلق.
وأفادت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة غالوب هذا الأسبوع أظهر أن 63% من الديمقراطيين يعارضون تصرفات إسرائيل في غزة، مع ارتفاع الأرقام إلى 67% للبالغين تحت سن 35 عامًا، و64% للناخبين ذوي البشرة الملونة .
وفي الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن هناك قلقًا لدى المانحين الديمقراطيين إزاء التأثيرات الانتخابية المحتملة للحرب في الولايات التي تشهد معارك انتخابية مثل ميشيغان وجورجيا، حيث توجد كتل انتخابية كبيرة من العرب الأمريكيين.
وحذَّر آرون ديفيد ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومفاوض أمريكي متمرس للسلام في الشرق الأوسط، من أن الدورة الانتخابية تعني أن "أوقاتًا عصيبة مقبلة" لعلاقة واشنطن مع إسرائيل.