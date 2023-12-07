"جعجعة بلا طحين".. لماذا لا يُشهر بايدن ورقة "سحب الدعم" في وجه نتنياهو؟

أفاد تقرير صحفي بريطاني، أن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، والأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، دفعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى "تغيير صارخ" في خطابها تجاه حكومة بنيامين نتنياهو.

واعتبرت صحيفة "الغارديان"، أن تنصل البيت الأبيض من "رسم خطوط حمراء" لإسرائيل في غزة؛ والدعوات الصريحة، أدى إلى الحد الأدنى من الامتثال للقانون الدولي، وبالتالي الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ورأت الصحيفة أن التحول في الخطاب الأمريكي تجاه إسرائيل، يأتي على خلفية وضع إسرائيل قائمة موسعة من الأهداف غير العسكرية في الهجوم الإسرائيلي على القطاع المزدحم، إلى جانب ارتفاع عدد القتلى الذي تجاوز 16 ألفًا، وفقًا لأرقام المكتب الإعلامي في غزة.

موقف متأرجح

لكن في المقابل، فإن الصحيفة رأت أن هذه اللهجة المتغيرة لم تكن مصحوبة بتحول جوهري في السياسات، الأمر الذي أثار شكوكًا عدة بين المنتقدين حول مصداقية هذه التصريحات الرسمية الأمريكية بشأن المذبحة الجارية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن "المسؤولين المحيطين بجو بايدن، غمروا إسرائيل بفيض من التعاطف خلال الأسابيع التي تلت هجوم حماس، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 240 رهينة، لكن القلق المتزايد بشأن التكاليف البشرية للرد الإسرائيلي - إلى جانب التداعيات السياسية في الداخل - دفعهم إلى تغيير هذا المسار."

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو ثلثي الضحايا الفلسطينيين في غزة، هم من النساء والأطفال، فيما تم تهجير ما يقدر بنحو 80٪ من سكان القطاع في الهجوم الانتقامي الإسرائيلي، الذي تقول إسرائيل إن هدفه المعلن هو تدمير "حماس" بشكل دائم.

"عناق ولكمات"

وفي موقف صارم تجاه إسرائيل قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، في كلمة ألقتها في قمة المناخ "كوب28" المنعقدة في دبي، إن "عددًا كبيرًا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا"، مضيفة بأنه "يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

وفي وقت لاحق، ذهبت هاريس إلى أبعد من ذلك، ففي اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشارت إلى أن "الولايات المتحدة لن تسمح، تحت أي ظرف من الظروف، بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو حصار غزة، أو إعادة رسم حدود القطاع ."

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النهج الأمريكي الجديدة تجاه إسرائيل "نهج مهدّئ"، وقد وصفه أحد المحللين المخضرمين بأنه "عناق كبير ولكمات هادئة" بهدف كسب قلوب وعقول الإسرائيليين لتمكين الولايات المتحدة من لعب دور تقييدي مؤثر من وراء الكواليس.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف المتغير، يعد اعترافًا بفشل هذا النهج الأمريكي تجاه إسرائيل.