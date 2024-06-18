واشنطن تصنّف "أنصار الله الأوفياء" العراقية حركة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف حركة "أنصار الله الأوفياء" العراقية على قوائم الإرهاب، وشمل التصنيف أمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم اعتبار الحركة وأمينها العام "إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص".

وأشار بيان الوزارة الأمريكية إلى أنّ "الحركة هي مجموعة ميليشيا متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم العديد من الجماعات الإرهابية والميليشيات المتحالفة مع إيران، بما في ذلك المنظمات الإرهابية التي تصنفها الولايات المتحدة" مثل كتائب حزب الله، وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء، اللتين هاجمتا بشكل متكرر التحالف الدولي ضد "داعش" وفق البيان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن حركة "أنصار الله الأوفياء" كانت أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة "إذ هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسوريا، بما في ذلك المشاركة في الهجوم بطائرة دون طيار في يناير والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أمريكيين من أعضاء الخدمة في برج 22 في الأردن".

وأكدت أن واشنطن "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شن "هجمات إرهابية" بحسب تعبيرها.

والحركة العراقية هي فصيل منشق عن التيار الصدري، وتصنف جماعة مسلحة من المستوى الثاني، وظهرت للمرة الأولى سنة 2013.