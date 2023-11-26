حماس تفرج عن رهينة روسية خارج إطار صفقة الأسرى

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن من تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقالت إنها سلّمتها إلى الصليب الأحمر.

وقالت "حماس" في بيان على موقعها الرسمي: "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".