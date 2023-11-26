حماس تفرج عن رهينة روسية خارج إطار صفقة الأسرى
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن من تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقالت إنها سلّمتها إلى الصليب الأحمر.
وقالت "حماس" في بيان على موقعها الرسمي: "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".
وكانت وزارة الطوارئ الروسية، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أعلنت أن طائرة خاصة أعادت إلى موسكو 105 مواطنين روس تم إجلاؤهم من غزة، وهي ثاني رحلة من نوعها خلال يومين.
وتُجرى، اليوم، استعدادات للإفراج عن ثالث دفعة للرهائن والأسرى في إطار اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.