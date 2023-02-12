إسرائيل تعتقل جبريل شقيق الأسير زكريا الزبيدي خلال اقتحام مخيم جنين

اعتقلت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير المحرر جبريل الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أسرى "نفق الحرية".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة ومخيم جنين وحاصرت منزل الأسير زكريا الزبيدي في حي الجابريات، واعتقلت شقيقه جبريل، وقامت بتحطيم محتويات المنزل، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.

والأسير زبيدي هو شقيق الشهيد داوود الزبيدي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير زكريا الزبيدي، وأمضى أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن العملية العسكرية في جنين أسفرت عن إصابة 3 شبان بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه جرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وتم إدخالهما إلى غرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، في المدينة.