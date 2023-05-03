السودان.. الجيش و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فجر الأربعاء، الاتهامات بخرق الهدنة في أحياء العاصمة الخرطوم، وحمل كل طرف الآخر مسؤولية "الأعمال العدائية" بينهما.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن "قوات الدعم السريع خرقت الهدنة في الأحياء السكنية"، معلنا أنه "رصد هروب أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من أم درمان باتجاه الغرب"، وفق نص البيان.

وأكد الجيش في بيانه، أنه "وثق عمليات نهب للبنوك والمحال التجارية في أم درمان".