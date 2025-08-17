اغتيال قيادي سابق في "الجيش الوطني السوري" بحلب

اغتال مسلحون مجهولون القيادي السابق في "الجيش الوطني السوري" علاء عدنان أيوب، الملقب بـ"الفاروق أبو بكر"، وذلك في مدينة إعزاز شمالي حلب.

ونشرت وسائل إعلام سورية مشاهد لأيوب داخل سيارته، وتبدو آثار الاستهداف على السيارة.

وأشارت إلى أنه كان من القياديين في الفصائل التي بدأت تتشكل عقب الأحداث التي شهدتها سوريا عام 2011، وساهم في تأسيس "حركة الفجر الإسلامية" التي أصبحت جزءاً من "حركة أحرار الشام".

وكان ممثلاً للفصائل في المفاوضات مع الحكومة السورية السابقة، حسب "شبكة شام".

انشق عن "أحرار الشام" عام 2018 وانضم إلى فرقة المعتصم التابعة لما يُعرف بـ"الجيش الوطني".