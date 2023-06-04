وزير الخارجية السوري يسلم السوداني دعوة رسمية من الأسد لزيارة دمشق

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، سلّمها إليه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يجري زيارة لبغداد.

واستقبل محمد شياع السوداني، فيصل المقداد، وشهد اللقاء التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حسب ما ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وقال البيان إن "الوزير السوري نقل إلى السوداني تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، كما نقل دعوته للسوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء شدد على "أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا"، مؤكداً "الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته".