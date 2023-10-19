جنوب لبنان.. تصعيد لا يهز شباك الحرب

منذ بدء الحرب في غزة والأنظار تتجه إلى جبهة جنوب لبنان، لرصد مدى انفلات الأوضاع على جانبي الحدود، واحتمال دخول ميليشيا حزب الله في الحرب، دعما لحركة حماس واستجابة لشعار "وحدة الساحات".

لكن المراقب للعمليات العسكرية الجارية، التي تتوسع حينا وتعنف أحيانا على طول خط المواجهة، يمكنه ملاحظة أن كل ما يجري لا يزال يخضع لحسابات دقيقة ومدروسة، ولا يتعدى الحدود الموضوعة لقواعد الاشتباك.

وفي هذا السياق، يتساءل المحلل الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة: "هل توغلت عناصر فلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي بما يشكل خطرا على إسرائيل؟ وهل رمى حزب الله صواريخ بعيدة المدى على حيفا وما بعد بعد حيفا على غرار ما قام به في عدوان تموز عام 2006؟ ليخلص إلى أن قواعد الاشتباك لم يهتز شباكها من جانب ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وقال حمادة لـ"إرم نيوز": "طالما بقي نطاق الرمي على المستعمرات الواقعة على بعد كيلومتر واحد أو اثنين من الحدود والمنظورة بالعين المجردة، وبقي الرد الإسرائيلي بالمستوى نفسه، فإن قواعد الاشتباك لا تزال قائمة".

ويعتبر حمادة أن ميليشيا حزب الله وإيران لا تريدان التصعيد، رغم كل التحذيرات والتلويح بفتح باقي الجبهات، في حال التصعيد الإسرائيلي ضد غزة.