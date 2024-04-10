"نيويورك تايمز": قتل موظفي الإغاثة في غزة "قد يرقى إلى جريمة حرب"

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء أن رواية إسرائيل عن هجومها على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" (وورلد سنترال كيتشن) في قطاع غزة تثير أسئلة قانونية كبيرة، حتى لو كانت الغارة نتيجة سلسلة من الأخطاء، وقد ترقى إلى جريمة حرب.

وبحسب الصحيفة، تُشير الغارة، التي أدت إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة، إلى احتمال وجود مشاكل في البروتوكولات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وتساؤلات أوسع بشأن قدرة الجيش على تحديد هوية المدنيين وإجراءاته لحمايتهم.