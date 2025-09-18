مراسل "إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي يزيد وتيرة عمليته شمال مدينة غزة‎

"تاجر ومورد أسلحة بارز".. من هو حسين سيفو المستهدف بغارة بعلبك؟

سيفو شريفالمصدر: إكس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قضى على حسين شريف سيفو في غارة على مدينة بعلبك اللبنانية. 

وتأتي العملية ضمن سلسلة غارات إسرائيلية متكررة على مناطق في لبنان، تقول إسرائيل إنها تستهدف عناصر ومواقع تابعة لميليشيا حزب الله.

وذكر متحدث باسم الجيش أن سيفو كان تاجرًا، ومورد أسلحة كبير، وعمل على توجيه خلايا في سوريا لشن هجمات ضد إسرائيل.

ووفق المعلومات المتاحة، فإن سيفو من بلدة اليمونة في البقاع اللبناني، ووصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "إرهابي" يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن إسرائيل.

كما ذكر أن أنشطته تمثل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، خصوصًا تلك المتعلقة بوقف العمليات العسكرية.

ولم يصدر تأكيد رسمي من "حزب الله" بشأن هوية سيفو أو دوره.

