بغطاء جوي.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغّلت قوة جديدة من الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة في الجنوب السوري .

وأفادت شبكة "درعا 24 " على صفحتها بفيسبوك اليوم، أن "بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة شهدت تحليقًا لطيران إسرائيلي مسيّر، بالتزامن مع استمرار تواجد دورية إسرائيلية داخل البلدة".

وأفادت بـ "حدوث تشويش على شبكات الاتصال والإنترنت في المنطقة، في حين قامت دورية مؤلَّفة من ستّ سيارات عسكرية بتفتيش أحد المنازل بشكل دقيق، قبل أن تنسحب منذ قليل".

ووفق تلفزيون سوريا، "تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري منذ أيام حيث توغلت أمس الأحد، دورية إسرائيلية في محيط قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك في محافظة درعا جنوب سوريا، واشتبكت مع قوة مسلّحة في المنطقة، قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة" .

وأشار إلى توغّل إسرائيلي أول أمس السبت، في بلدات عدة بريف القنيطرة، تخلّلته عمليات تفتيش واعتقال أحد السكان قبل أن يُفرَج عنه لاحقاً.

يأتي ذلك مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، أشار فيها إلى أن "التوصّل إلى أي اتفاق أمني، مهما كان، أمر لا مفرّ منه، في حين يبقى الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق موضع شك"، موضحا أن سوريا تعرف كيف تحارب، لكنها لم تعد تريد الحرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن وجود "تقدّم في المفاوضات مع السوريين"، لكنه أشار إلى أن "الأمر ما زال بعيداً".