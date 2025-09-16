ردًا على تحذيرات ترامب.. حماس: مصير الرهائن بيد نتنياهو

حذرت حركة حماس، من الخطر على حياة الرهائن الإسرائيليين إذا وسع الجيش الإسرائيلي عملياته لتشمل احتلال مدينة غزة بالكامل، متهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانحياز لإسرائيل.

وقالت حركة حماس في بيان لها: إن "مصير أسرى الاحتلال في قطاع غزة تُحَدِّده حكومة نتنياهو. وإن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدّد أيضاً حياة الجنود الأسرى".

وأضافت، "يتحمّل نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، كما تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عن تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع".

وكان الرئيس الأمريكي نشر تحذيرًا لحركة حماس من المساس بحياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقال ترامب: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

وقالت حركة حماس، إن "تصريحات ترامب بشأن هجوم جيش الاحتلال على مدينة غزة وحالة الأسرى؛ هي انحياز سافر للدعاية الإسرائيلية، وتجسيد صارخ لازدواجية المعايير".

وأضافت في البيان: "تعلم الإدارة الأمريكية أن نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة على القطاع".