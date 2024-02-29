وزير خارجية قطر وبلينكن يبحثان جهود تحرير الرهائن والهدنة في غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حول آخر تطورات الوضع في غزة.

وتركزت المباحثات حول الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والهدنة الإنسانية المحتملة وإدخال المساعدات العاجلة إلى غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن للولايات المتحدة دعم أي عملية في رفح حتى تكون هناك خطة لضمان سلامة المدنيين ولم تر واشنطن أي خطة حتى الآن.

وقالت الخارجية إن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين لقوا حتفهم اليوم في الحادث المتعلق بالمساعدات في غزة، لافتة إلى أن القافلة التجارية كانت تقدم المساعدة إلى غزة ولم تشارك فيها أي وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل تجري تحقيقاً في الحادث.

وأضاف: "واشنطن ستضغط من أجل الحصول على إجابات وتواصل التوضيح لإسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".