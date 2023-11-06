فرنسا "تطرق باب" الجزائر بشأن أسراها في غزة

كشف مصدر مطلع لـ "إرم نيوز" عن محاولة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان، إقناع الجزائر بالتوسط لدى حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن عدد من الأسرى ذوي الجنسية الفرنسية المحتجزين في غزة.

وجاء ذلك، خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر التي اختتمها الأحد، والتي استمرّت لساعات وطغت عليها خصوصا الملفات الأمنية.

وبحسب الوفد الفرنسي، المرافق للوزير فإن المناقشات جرت "حول ملف الهجرة و حول تداعيات الأزمة التي تؤثر على الشرق الأوسط" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد المصدر أن الوزير الفرنسي طلب من المسؤولين الجزائريين التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى ذوي الجنسية الفرنسية المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.

لكننه كشف أن الجزائريين تحفظوا على مقترح درامانان بشأن الوساطة مع حركة حماس التي يقيم ممثلون لها في الجزائر، واشترطوا تكثيف الضغوط على الجانب الإسرائيلي لوقف الحرب، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وأضاف أنه "رغم تشكيل الجزائر جسر جوي لنقل المساعدات منذ أسابيع إلا أن ما تمكن من التسلل إلى الفلسطينيين يعد ضئيلا جدا" .

ووفق المصدر، ينتظر أن تنتهز باريس المؤتمر المزمع عقده هذا الخميس الذي قد تشارك فيه الجزائر الفرصة لتخفيف حدة المشاعر المعادية لها من جانب العرب والمتعاطفين مع غزة عن طريق إصدار موقف مشترك لمساعدة المدنيين.

ويأتي استنجاد الجانب الفرنسي بالجزائر على الرغم من الانزعاج المكتوم من انحياز ماكرون إلى إسرائيل في حربها المستمرة التي دخلتها شهرها الثاني على قطاع غزة، لاسيما بعد اقتراح ماكرون خلال زيارته إلى تل أبيب إنشاء تحالف إقليمي ودولي لمحاربة حركة حماس بدعوى أنها حركة إرهابية، مبديًا تقديم كل الدعم في حربها ضد غزة.

لكن الرئيس الجزائري رد على وصف قادة إسرائيل ومسؤولين غربيين لعناصر حماس بـ"الإرهابيين" بقوله: "ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان، والفلسطينيون ليسوا إرهابيين لأنهم يدافعون عن وطنهم وحقوقهم مثلما كان المقاومون الجزائريون يواجهون الاستعمار الفرنسي لبلادهم طيلة 132 عامًا"، بحسب تصريحات أخرى لشخصيات رسمية.

ووسط انتقاد جزائري في وسائل الإعلام المحلية لـ"انحياز" ماكرون ضد غزة، حاول الرئيس الفرنسي امتصاص الغضب بإعلان باريس اعتزامها عقد مؤتمر دولي حول المساعدات الإنسانية للقطاع في 9 تشرين الثاني/نوفمبر ستدعو إليه دولا عربية وأوروبية والسلطة الفلسطينية دون دعوة إسرائيل.