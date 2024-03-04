"تقدم": منع الجيش السوداني دخول المساعدات لدارفور جريمة حرب
عدّ القيادي البارز بتنسيقية القوى الديمقراطية بالسودان "تقدم" ياسر عرمان، اليوم الاثنين، أن منع الجيش السوداني دخول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور، جريمة حرب.
وأكد عرمان، في تصريح على منصة "إكس" أن وزير الخارجية السوداني علي الصادق، رفض طلبًا لنائب مدير برنامج الأغذية العالمي، بإرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور عبر دولة تشاد، بحجة أن الحدود تستخدم لإرسال الأسلحة للدعم السريع، مشيرًا إلى صدور تصريحات مماثلة من قادة الجيش، بهذا الصدد.
وقال: إن "استخدام الطعام كسلاح فوق أنه جريمة حرب، يضر بوحدة السودان وإنهاء الصراع"، مؤكدًا أن "البلاد تحتاج لوقف شامل وإنساني لإطلاق النار قبل شهر رمضان، على الأقل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، يفتح الطريق لإمكانية عودة النازحين واللاجئين، واستئاف المشاريع الزراعية لنشاطها، والإغاثة وحماية المدنيين".
وأشار إلى أن هنالك خلطًا متعمدًا من وزارة الخارجية في بورتسودان حول قضية إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقضية إرسال السلاح، موضحًا أن دخول السلاح لا يحتاج إلى منظمة الغذاء العالمية بعد عام من الحرب؛ لأنها غير معنية بذلك.
كانت السلطات الموالية للجيش في السودان، منعت دخول المساعدات عبر الحدود إلى منطقة دارفور غربي البلاد، فيما نددت الولايات المتحدة ومنظمات إغاثة عالمية بالخطوة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من "القرار الأخير للجيش حظر المساعدة الإنسانية عبر الحدود من تشاد، والتقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة السودانية تعيق وصول المساعدة إلى المجتمعات في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع".