بعد احتدام المعارك فيها.. ما أهمية أم درمان لحسم الصراع في السودان؟

احتدمت المعارك خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة أم درمان إحدى المدن الثلاث للعاصمة الخرطوم، في محاولة من طرفي الصراع في السودان لبسط السيطرة عليها.

وأكد خبراء عسكريون لـ "إرم نيوز"، أن حسم المعارك التي اقتربت من شهرها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يبدأ بالسيطرة على المدينة الواقعة على الصفوة الغربية لنهر النيل.

مواقع مهمة

تضم مدينة أم درمان عددًا من المواقع العسكرية المهمة لطرفي لصراع، يأتي في مقدمتها مقر "سلاح المهندسين" والذي يعد من المواقع الحصينة للجيش السوداني، حيث تدار منه العمليات العسكرية في مدينة أم درمان.

كما توجد قواعد عسكرية في "كرري ووادي سيدنا" بشمال أم درمان تابعة للجيش الذي يسيطر من خلالها على مداخل ومخارج المدينة من جهة الشمال، وهو يعد المنفذ الوحيد الذي يسيطر عليه الجيش في المدن الثلاث للعاصمة الخرطوم.

فيما تسيطر قوات الدعم لسريع على غرب وجنوب المدينة وتعتمد على طريق "بار" في إدخال الإمدادات القادمة من اتجاه الغرب إلى العاصمة.

ويخضع أيضًا الطريق الممتد جنوبًا من حي "الفتيحاب" القريب من سلاح المهندسين، الى منطقة "المثلث" بجبل أولياء لسيطرة قوات الدعم السريع التي تمتلك منطقة "الصالحة" المطلة على هذا الطريق.

وتضم أم درمان منشآت حيوية، مثل: هيئة الإذاعة والتلفزيون، كما يربطها بالخرطوم جسرا "الفتيحاب والسلاح الطبي"، حيث يسيطر الجيش على مدخليهما من الغرب، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على مدخل الجسرين من الشرق.

وهنالك جسران آخران يربطان أم درمان مع الخرطوم بحري، وهما جسر "شمبات" الواقع تحت السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع، ويعد المعبر الوحيد لنقل الإمدادات من أم درمان إلى الخرطوم، والجسر الثاني هو "الحلفايا" الواقع أقصى الشمال حيث يسيطر الجيش على مدخله من الغرب، بينما الدعم السريع من الشرق حيث الخرطوم بحري.

شريان حياة

وقال الخبير العسكري المقدم المتقاعد علي ميرغني، إن "أم درمان تعتبر مدخلًا لإمداد قوات الدعم السريع إلى الخرطوم، وهي أيضًا طريق للانسحاب حال خسارتهم المعركة والعودة لقواعدهم في دارفور، لذلك لها أهمية إستراتيجية كشريان حياة لتعويض الخسائر في الجنود".

وأضاف ميرغني لـ"إرم نيوز"، أن "خسارة الدعم السريع لأم درمان يعني بداية النهاية لها من الناحية العملياتية، وستؤثر كثيرًا على معنويات الجنود عندما يدركون أنهم وقعوا في المصيدة وأن لا طريق للانسحاب".

وتابع: "جزء كبير من مقاتلي الدعم السريع بالخرطوم الآن هم مما يسمى بالفزع، أي أنهم فزعوا لإخوانهم من قبائلهم، وليسوا جنودًا نظاميين ولا يتلقون رواتب شهرية".

وأشار إلى أن مقاتلي "الفزع" سيفقدون الدافع من أجل القتال في حال سقطت أم درمان في يد الجيش لكونها تمثل الطريق الوحيد لخروجهم.

وأضاف "إذا لم يحصل الدعم السريع على إمدادات كبيرة خلال اليومين المقبلين فبلا شك سيخسر مواقعه بأم درمان، خصوصًا بعد عملية تقطيع الأوصال التي نفذها الجيش بالاستيلاء على عدد من نقاط التواصل بين قوات الدعم السريع في مدن العاصمة المثلثة".

منطقة إستراتيجية

وقال المحلل الأمني الفاتح عثمان محجوب، لـ"إرم نيوز" إن "لأم درمان أهمية عسكرية إستراتيجية لطرفي القتال، فهي بالنسبة للجيش تحتضن القاعدة الجوية ومنطقتي كرري العسكرية ومنطقة أم درمان المركزية التي تضم سلاح المهندسين والمدفعية والصواريخ أرض أرض، إضافة لكونها تستضيف الإذاعة والتلفزيون".

أما بالنسبة لقوات الدعم السريع فتعتبر مركز التجميع للقوات والقاعدة التي تلتقي فيها خطوط الإمداد بالجنود والعتاد، وفقًا لمحجوب.

وأضاف "لذلك هي ذات أهمية حاسمة للطرفين ومُحال الحديث عن أي نصر في هذه الحرب لأي طرف مالم يحسم معركة أم درمان".

وأشار محجوب إلى أن “الجيش نجح في بسط سيطرته على النصف الشمالي من أم درمان، وتبقّى الجزء الجنوبي منها حيث معسكر الصالحة".

وأوضح أن "المعارك باتت أكثر عنفًا وقوة وهو أمر يبين أن المعركة ربما باتت تقترب من الحسم، ولذلك من المتوقع أن تزداد المعارك ضراوة في الأيام القليلة المقبلة".