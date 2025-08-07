الدفاع التركية: عدم التزام "قسد" باتفاق دمشق يضر بوحدة سوريا

صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد لا تلتزم باتفاقية وقعتها مع الحكومة السورية هذا العام للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وأن الاشتباكات الأحدث بينها وبين القوات الحكومية تُضر بوحدة سوريا.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، وأكدت مرارا أنها تتوقع منها الالتزام بالاتفاقية ونزع سلاحها والاندماج في كيان الدولة السورية.

وقال المصدر للصحفيين في مؤتمر صحفي في أنقرة "لم يغب عن بالنا أن صوت منظمة سوريا الديمقراطية الإرهابية ارتفع، مدفوعا بالاشتباكات في جنوب سوريا"، في إشارة إلى القتال بين عشائر درزية وبدوية الشهر الماضي.

وأضاف المصدر "هجمات منظمة سوريا الديمقراطية الإرهابية في ضواحي منبج وحلب ضد الحكومة السورية في الأيام القليلة الماضية تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها".