قبل التحرك لاحتلال غزة.. زامير يحذّر من الإنهاك بصفوف الجيش

حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، من صعوبة الحفاظ على حجم القوات المطلوب للسيطرة الكاملة على قطاع غزة لفترة طويلة، مشيراً إلى وجود إنهاك واضح في صفوف قوات الاحتياط بسبب طول فترة الخدمة، وما يترتب عليها من تبعات.

وخلال حديث أمام المجلس الوزاري، أوصى زامير باتباع نهج مختلف يقوم على تجنّب الاحتلال الكامل، والاكتفاء بفرض حصار على المناطق التي لا تزال حركة حماس نشطة فيها، مع تطبيق خطة للتطويق أولاً، ثم السيطرة إذا صدرت التعليمات بذلك.

وحذّر زامير من أن الدخول البري إلى مناطق يحتجز فيها رهائن قد يعرّض حياتهم للخطر، موضحاً أن حماس ما زالت تعتبر الرهائن ورقة مهمة، وأن الاقتراب المفرط قد يزيد احتمالات قتلهم.

وأضاف: "لا سبيل لضمان حياتهم إذا دخلنا مناطق احتجازهم. يجب هزيمة حماس، وهذا ما سنفعله".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ"هزم" حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.

وقال المكتب في بيان إنّه بموجب هذه الخطة، فإنّ الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".

وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، 5 مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياءً وأمواتاً؛ ونزع سلاح قطاع غزة؛ والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكّد البيان أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.