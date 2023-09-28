مجلس الوزراء العراقي يعلن تعويض ضحايا حريق الحمدانية
أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا حريق الحمدانية بـ10 ملايين دينار لعائلة المتوفى (6,700 دولار) و5 ملايين دينار (3,800 دولار) للمصاب، وفق وكالة "شفق نيوز" المحلية.
ولقي نحو 120 شخصًا مصرعهم في حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بينما أصيب 200 آخرون.
وخلصت التحقيقات إلى أنّ سبب الحريق يعود إلى استخدام الألعاب النارية داخل القاعة، وغياب إجراءات الأمان والسلامة.
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمهملين المتسببين في الحادثة.
وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعًا أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة، بحسب البيان.