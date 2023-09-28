مجلس الوزراء العراقي يعلن تعويض ضحايا حريق الحمدانية

وخلصت التحقيقات إلى أنّ سبب الحريق يعود إلى استخدام الألعاب النارية داخل القاعة، وغياب إجراءات الأمان والسلامة.

وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمهملين المتسببين في الحادثة.

وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعًا أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة، بحسب البيان.