تزامنًا مع "يوم الغفران".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة بالتزامن مع ما يسمونه "يوم الغفران اليهودي".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أقوالهم، إن "مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بحماية الشرطة الإسرائيلية".
وأضافت الوكالة، أن الاقتحام يهدف إلى "إحياء يوم الغفران اليهودي، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا شخصيًّا".
ولفتت إلى اقتحام 673 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى الأحد، مقارنة بـ500 شخص في اليوم نفسه من العام الماضي؛ ما يشير إلى ارتفاع أعداد المقتحمين.
ومنعت القوات الإسرائيلية المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا من دخول الأقصى لأداء الصلاة، كذلك أبعدت عددًا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.
وتزايدت اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى، خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع مناسبات دينية يهودية.