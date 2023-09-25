تزامنًا مع "يوم الغفران".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة بالتزامن مع ما يسمونه "يوم الغفران اليهودي".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أقوالهم، إن "مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بحماية الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت الوكالة، أن الاقتحام يهدف إلى "إحياء يوم الغفران اليهودي، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحًا شخصيًّا".